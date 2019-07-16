Пересмотр энергобаланса поможет снизить цену электроэнергии для промышленности, — эксперт

Политика

Снижение цены электроэнергии для промышленности произойдет после того, как НКРЭКУ уменьшит тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, откорректировав энергобаланс. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.

«С июля произошел резкий рост тарифа на передачу электрической энергии (тариф НЭК"Укрэнерго». — Ред.). Фактически вместо 6 копеек, которые были в декабрьском решении регулятора, мы сейчас имеем 30—34 копейки. Значительное увеличение произошло за счет того, что дотация на поддержку возобновляемой энергетики была фактически перенесена в тариф на передачу. В связи с этим обращаемся к регулятору с предложением пересмотреть баланс (энергобаланс Украины. — Ред.) для определения реальной цены закупки возобновляемой энергии во втором полугодии и по результату провести корректировку тарифа на передачу", — заявил Андриевский.

Напомним, новый рынок электроэнергии заработал 1 июля. Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

В июне НКРЭКУ утвердила тарифы «Укрэнерго» на II полугодие 2019 года, обеспечивающие покрытие расходов на покупку электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Тариф на передачу электроэнергии установлен в размере 34,74 коп/кВт-ч.

12 июля НКРЭКУ приняла постановление «Об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП НЭК «Укрэнерго», снизив тариф на 10% - с 34,7 до 31,2 коп/кВт-час.

Пересмотр энергетического баланса по актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников даст возможность снизить тариф «Укрэнерго» до 23 коп/кВт-час. Уменьшение тарифов «Укрэнерго» является ключевым методом снижения тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий.

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