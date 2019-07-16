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Бессердечные: партнеры по «Вест Хэму» наказали Ярмоленко за проигранное пари (видео)
Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, из-за тяжелой травмы и перенесенной операции не игравший с октября прошлого года, вернулся в строй и в эти дни вместе с «Вест Хэмом» готовится к сезону в китайском Шанхае.
По словам самого футболиста, он работает без каких-либо ограничений, хотя без проколов, похоже, все же не обходится. По крайней мере, Twitter «молотобойцев» опубликовал видео, на котором партнеры Ярмоленко Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини «казнят» Андрея, видимо, за проигранное пари. «Слишком жарко, Ярма?!» — гласит подпись к видео.
16 июля 2019 г.
Кстати, во время подготовки к сезону Андрей Ярмоленко уже получил первую игровую практику, сыграв за «Вест Хэм» в спарринге с австрийским «Альтахом» (3:2).
«Я рад вернуться и наслаждаюсь моментом. Из-за травмы я потерял восемь месяцев своей карьеры. Скучал по команде, тренировкам… Сейчас я чувствую себя отлично. Занимаюсь без ограничений и хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в трудное время. Я действительно ценю это. Конечно, хотел бы выразить благодарность болельщикам. Они походили, подбадривали, говорили, что нуждаются во мне. Это очень важно», - цитирует Ярмоленко официальный сайт клуба.
К слову, по случаю годовщины приобретения «Вест Хэмом» Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» Twitter английского клуба опубликовал специальный ролик.
11 июля 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко показал, как отметил 15-летие со дня свадьбы.
Фото Twitter «Вест Хэма»
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