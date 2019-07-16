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Модный тренд – бесформенные носочки: как и с чем носить (фото)
Мода не перестает преподносить сюрпризы. Последний ее крик — прозрачные тюлевые носочки со свободным верхом, которые не обтягивают ногу, а, напротив, собираются гармошкой. И чем больше складок, тем более стильный вид. Однако, чтобы быть в тренде, нужно знать, с какой одеждой и обувью лучше сочетать такие носочки, можно ли их надеть в офис или на свадьбу. Оказывается, не всякий декор актуален. Нюансов очень много…
О новом тренде «ФАКТАМ» рассказала израильский дизайнер Натали Коэн, которая создает необычные колготы, гольфы и носки.
— Романтичные тюлевые бесформенные носочки с каждым днем все больше завоевывают сердца модниц во всем мире, — говорит Натали Коэн. — Они необычны и удобны. С такими носочками можно смело носить новую обувь, не боясь, что она натрет ноги. Чем больше складочек, тем носочки смотрятся интереснее. Фактура у них не мягкая, поэтому они и не падают вниз, а собираются гармошкой вокруг щиколотки. При этом носочки очень легкие и совершенно не ощущаются на ноге. За счет того, что они прозрачные, создается эффект нежности и элегантности. Складки делают их немного небрежными, а легкая небрежность сегодня в тренде.
— Даже в прическах небрежность, по словам стилистов, актуальна. Естественно и стильно смотрятся, по их мнению, слегка растрепанные волосы.
— Это правда. Что касается вещей и аксессуаров, важно уметь их носить. Бесформенные тюлевые носочки можно надевать с туфлями, босоножками, кроссовками, кедами. А вот с шлепанцами сочетать не стоит.
— Какие босоножки и туфли лучше всего комбинировать с модным аксессуаром?
— Особенно стильно носки выглядят с босоножками на ремешке вокруг щиколотки. В этом случае создается ощущение, что носочки и обувь единое целое. Красиво смотрятся носочки и с босоножками с открытыми пальцами. И просто замечательно — с классическими лодочками. Туфли могут быть изящные, в том числе на каблучке.
Модные носочки подойдут как для элегантного повседневного стиля, так и для вечеринок. Белые можно надеть даже со свадебным платьем. К слову, фатиновые носочки с белоснежными цветочками были представлены на показе мод еще в 2015 году. Сегодня же очень модны носочки со звездочками, пайетками. Популярны и в мелкий, и в крупный горошек.
— А какой цвет носков предпочесть?
— Модная палитра оттенков — пастельная. А фаворитами носочной моды являются белый и черный цвета. Могут быть, конечно, и другие: желтый, зеленый, синий, серый… Подбирать носочки нужно в оттенке, который гармонично сочетается с одеждой и аксессуарами.
— С каким нарядом носочки будут смотреться уместно?
— Носить их можно с любой одеждой. Они прекрасно сочетаются и с юбкой, и с платьем, и с брюками. Очень эффектно сочетание с юбкой или платьем из тонкой прозрачной ткани. Длина может быть любая — от мини до середины голени. Обратите внимание и на капри, они тоже хорошо сочетаются с носочками. Образ получается романтичным и кокетливым.
— Модны ли сегодня носочки с оборочками?
— Оборочки на носках больше присущи детскому образу. Вместо них используйте красивые нежные кружева. Декором могут служить и ленточки, стразы, бабочки, бисер, цветочные вышивки.
— Можно ли носить бесформенные тюлевые носочки в офис?
— Для офисного стиля подойдут менее броские варианты, без пайеток и блесток. Со строгими туфлями и юбкой, платьем или брюками отлично будут смотреться носочки в горошек. Модные носочки, как я уже отмечала, можно смело носить с новой обувью. Они уберегут ваши ноги от мозолей. Но хочу предупредить, что из-за специфики ткани и особенностей формы сначала у вас будет странное ощущение, так как мы привыкли носить носки совсем другого формата. Однако это ощущение скоро пройдет, и вы будете чувствовать себя комфортно.
— Не все решаются на что-то кардинально новое. Есть ли для модного тренда возрастные ограничения?
— Думаю, сегодня их уже не существует. Женщина может в любом возрасте одеваться элегантно и со вкусом. На обложках модных изданий и подиумах сегодня мы видим немало шикарных моделей и в возрасте 60−70 лет. Главное, чтобы у женщины было чувство стиля, и тогда все будет смотреться на ней органично. Кстати, моя мама попросила ей сшить такие носочки — она с удовольствием ходит в них в спортзал.
— Можно ли красивые колготы, которые износились сверху или повреждены в этой части зацепкой, обрезать и превратить в модные носочки?
— Интересная идея. Почему нет? К слову, я пробовала создавать из гольфов длинные перчатки без пальцев — митинки. Принт на прозрачных гольфах смотрелся оригинально, как татуировка.
— Одно время носить носки с босоножками было моветоном. Как вы думаете, почему мода на этот тренд вернулась?
— Да, долгое время это считалось дурным тоном. Так одевали многих в дошкольном возрасте, что и вызывало ассоциации с чем-то детским и смешным. Так носочки с босоножками носили и старушки, потому что это удобно… Но все новое — хорошо забытое старое. В 1960—1970 годы уже была подобная мода. И вот сейчас она повторяется, но в новой интерпретации. Раньше это были обтягивающие гольфы и носки, а сейчас в тренде объемные, бесформенные.
— Натали, над чем вы работаете сегодня?
— Над носками, которые будут выше колена. Пробный вариант уже готов, он получился очень необычным и интересным.
— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?
— Смело экспериментируйте с сочетаниями одежды и аксессуаров. Только в экспериментах рождаются новые идеи. Ищите и совершенствуйте свой стиль. Будьте неповторимы!
Этим летом появился еще один модный тренд — бахрома. Как и с чем ее носить, читайте здесь.
Фото из альбома Натали Коэн
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!