Политика

Для избирателей важны не только тенденции и рейтинги, но и личные качества и опыт кандидатов, — политолог

Основная борьба за победу на внеочередных выборах Верховной Рады в 222-м одномандатном избирательном округе в Соломенском районе Киева развернется между Сергеем Ткаченко, Романом Грищуком и Дмитрием Андриевским. Такое предположение сделал политический консультант Петр Охотин.

В комментарии изданию «Соцпортал» политолог отметил, что эти кандидаты «представляют три основные тенденции предпочтений избирателей в этой предвыборной гонке».

По словам Охотина, особенностью столичного 222-го округа стало то, что там своих кандидатов не выдвинули партии «Гражданская позиция» и «Голос».

«Нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко — адвокат с международным опытом», — отметил Охотин.

По словам Охотина, Сергей Ткаченко заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые проводились совместно с Украинским католическим университетом. Среди выпускников этих программ есть много представителей антикоррупционных организаций и общественных активистов.

Эксперт также напомнил, что Дмитрий Андриевский является классическим «старым политиком», который опирается на выстроенную годами «полевую структуру». При этом Охотин указал на то, что Андриевский ранее был представителем разных политических партий, а сейчас идет как самовыдвиженец.

Третьим фаворитом избирательной гонки, как считает Петр Охотин, является выдвиженец «Слуги народа» Роман Грищук, основатель юмористического проекта «Мамахохотала».

По мнению политолога, избиратели 222-го округа наверняка будут обращать внимание не только на тенденции и рейтинги, но и на личные качества и опыт кандидатов.





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