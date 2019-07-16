Конституционный суд признал декоммунизацию законной — СМИ

Политика

Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон о декоммунизации. Об этом сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», сообщает «Украинская правда».

По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Также Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон «Об образовании».

Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается декоммунизация. В частности, продолжается демонтаж памятников лидеров тоталитарного режима. При этом некоторые политики и чиновники пытаются повернуть этот процесс вспять.

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