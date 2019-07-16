- 16:35 Над Черным морем пронесся огромный смерч: впечатляющее видео
- 16:33 В Киеве на эстакаде Южного моста ограничат движение (схема)
- 16:27 Омбудсмены Украины и России обратятся к Путину и Зеленскому с просьбой о помиловании осужденных
- 16:22 Конституционный суд признал декоммунизацию законной — СМИ
- 16:20 Вокруг одни нечистоты: в Крыму бьют тревогу из-за новой катастрофы
- 16:11 Для избирателей важны не только тенденции и рейтинги, но и личные качества и опыт кандидатов, — политолог
- 16:11 Советником Баканова стал бывший топ-менеджер ПриватБанка
- 16:05 Лунное затмение: когда и где его наблюдать
- 15:56 11-месячный мальчик упал с 5 этажа прямо на прохожих: детали происшествия
- 15:44 Все будет Украина: Петренко разъяснил решение суда в Нидерландах по скифскому золоту
- 15:43 Легендарного боксера насмерть сбила машина
- 15:36 Скандал с дизайном банкноты 1000 гривен: в НБУ сделали важное заявление
Конституционный суд признал декоммунизацию законной — СМИ
Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон о декоммунизации. Об этом сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.
В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», сообщает «Украинская правда».
По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.
Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.
Также Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон «Об образовании».
Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается декоммунизация. В частности, продолжается демонтаж памятников лидеров тоталитарного режима. При этом некоторые политики и чиновники пытаются повернуть этот процесс вспять.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...