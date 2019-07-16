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Живая копейка: в Николаеве пограничники торговали каннабисом (фото)
Серию резонансных задержаний наркодельцов провели оперативники СБУ и полиции в Николаеве и Херсоне. Как узнали «ФАКТЫ», в Херсоне работники Управления противодействия наркопреступности совместно с спецназом, следственным управлением областного главка полиции и под процессуальным руководством прокуратуры задержали группу из 8 человек, которые наладили производство и сбыт психотропных курительных смесей, марихуаны и амфетамина. Ранее украинская полиция провела успешную спецоперацию, в результате которой изъяты 400 килограммов кокаина из Колумбии, который предназначался для продажи в странах Западной Европы.
В ходе обысков у дельцов изъяли банковские карточки, деньги, оружие, автомобили, 8000 доз психотропного вещества «спайс», другие наркотические вещества.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка — около 700 тысяч гривен.
Как рассказал начальник главка полиции в Херсонской области генерал полиции третьего ранга Артур Мериков, полицейские установили, что подозреваемые сбывали амфетамин, «спайс» и марихуану. Среди членов группы были родственники, а организовала все женщина, известная в криминальных кругах.
Злоумышленники самостоятельно изготавливали и распространяли курительную смесь. Заказы получали через интернет. Наркотики сбывали как с помощью закладок, так и при личных встречах с клиентами. Деньги получали на банковские карточки.
В домах подозреваемых полицейские провели десять обысков. Изъяли 420 г амфетамина, 4 кг курительных смесей, 2 кг марихуаны. Конфисковали также две единицы оружия, мобильные телефоны, компьютерную технику, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, ювелирные украшения и денежные средства, полученные от преступной деятельности. Наложен арест на имущество, приобретенное во время преступной деятельности. Это автомобили BMW-X5, Merсedes и недвижимость. Проводятся следственные действия.
А в Николаеве два сотрудника Государственной пограничной службы наладили… сбыт каннабиса.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области,
военнослужащие сбывали розничные партий наркотиков местным наркозависимым гражданам.
Правоохранители задержали одного из дилеров в центре Николаева во время очередной попытки сбыта партии «товара». Ранее были задокументированы три факта продажи наркотиков фигурантами дела.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.
Также на Николаевщине, в Витовском районе, предприимчивый военнослужащий вместе с товарищем организовали на даче лабораторию по производству амфетамина. Оба фигуранта задержаны.
Во время санкционированного обыска на даче изъяли стеклянную банку с 30 граммами амфетамина, принадлежности для его употребления, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства. А в одной из комнат дома полицейские нашли гранатомет РПГ-22, пистолет, патроны калибра 5,45 мм и две гранаты Ф-1. Все это изъяли и направили на проведение соответствующих исследований. Также задержан подельник военнослужащего.
Открыто уголовное производство. Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Полтавщие задержали группу полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу.
А в Запорожье придумали, как бороться с распространением наркотиков.
Сотрудники таможенного поста «Ягодин» на Львовщине обнаружили крупную партию наркотиков в детской игрушке.
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