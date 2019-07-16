"Чернобыль" получил 19 номинаций на премию "Эмми"

Шоу-бизнес

Во вторник, 16 июля, в США объявили претендентов на самую престижную телевизионную премию в мире — «Эмми». Она будет вручаться уже в 71-й раз. Церемония награждения состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Абсолютным лидером по количеству номинаций стал культовый сериал «Игра престолов». Он претендует на 32 «Эмми». Это новый рекорд в истории премии.

«ФАКТЫ» предлагают ознакомиться со списком претендентов на «Эмми-2019».

Лучший драматический сериал

«Это мы», «Игра престолов», «Телохранитель», «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники»

Лучший комедийный сериал

«Невероятная миссис Мэйзел», «Барри», «Вице-президент», «Дрянь», «В лучшем мире», «Матрешка», «Шиттс Крик»

Лучший мини-сериал

«Чернобыль», «Острые предметы», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Когда они нас увидят», «Фосси/Вердон»

Лучший актер в драматическом сериале

Мило Вентимилья («Это мы»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джейсон Бейтмен («Озарк»), Билли Портер («Поза»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Сандра О («Убивая Еву»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Эмилия Кларк («Игра престолов»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Робин Райт («Карточный домик»), Лора Линни («Озарк»). Менди Мур («Это мы»)

Лучший актер в комедийном сериале

Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Билл Хэйдер («Барри»), Энтони Андерсон («Черноватый»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Юджин Леви («Шиттс Крик»), Дон Чидл («Черный понедельник»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснэн («Невероятная миссис Мэйзел»), Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент»), Наташа Лионн («Матрешка»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)

Лучший актер в мини-сериале

Джаред Харрис («Чернобыль»), Махершала Али («Настоящий детектив»), Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»), Джаррел Джером («Когда они нас увидят»), Хью Грант («Очень английский скандал»)

Лучшая актриса в мини-сериале

Джои Кинг («Притворство»), Патриция Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»), Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»), Эми Адамс («Острые предметы»), Ниси Нэш («Когда они нас увидят»), Онжаню Эллис («Когда они нас увидят»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Николай Костер-Валдау («Игра престолов»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Альфи Аллен («Игра престолов»), Майкл Келли («Это мы»), Крис Салливан («Это мы»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лина Хиди («Игра престолов»), Софи Тернер («Игра престолов»), Мэйзи Уильямс («Игра престолов»), Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Джулия Гарнер («Озарк»), Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Генри Уинклер («Барри»), Алан Аркин («Метод Комински»), Тони Шалуб («Невероятная миссис Мэйзел»), Тони Хэйл («Вице-президент»), Стивен Рут («Барри»), Энтони Карриган («Барри»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»), Бетти Гилпин («Блеск»), Алекс Борстейн («Невероятная мисси Мэйзел»), Сара Голдберг («Барри»), Марин Хинкл («Невероятная мисси Мэйзел»), Оливия Колман («Дрянь»), Анна Члумски («Вице-президент»), Сиан Клиффорд («Дрянь»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале

Джон Легуизамо («Когда они нас увидят»), Майкл Кеннет Уильямс («Когда они нас увидят»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Пол Дано («Побег из тюрьмы Даннемора»), Бен Уишоу («Очень английский скандал»), Асанте Блэкк («Когда они нас увидят»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале

Вера Фармига («Когда они нас увидят»), Патриция Аркетт («Притворство»), Патриция Кларксон («Острые предметы»), Марша Стефани Блэйк («Когда они нас увидят»), Эмили Уотсон («Чернобыль»), Маргарет Кволли («Фосси/Вердон»)

Лучший телефильм

«Черное зеркало», «Король Лир», «Brexit», «Мой ужин с Эрве», «Дедвуд»

Отметим, что среди номинантов на премию «Эмми» в этом году есть звезды, эксклюзивные интервью с которыми «ФАКТЫ» публиковали за год. Это Эмилия Кларк и Софи Тернер, сыгравшие в «Игре престолов», Хью Грант («Очень английский скандал»). Майкл Дуглас («Метод Комински»).

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