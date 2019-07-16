Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, — «Европейская солидарность»

Политика

В партии «Европейская Солидарность» возмущены политически ангажированными действиями Департамента киберполиции Нацполиции Украины. Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалась даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия «Голос» якобы не преодолевает проходной барьер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

«Как известно, КМИС в течение последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом. По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию.

Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", — сказано в сообщении.

Также в «Европейской солидарности» также заявили, что разберутся с индивидуальной инициативой конкретного львовского активиста.

«Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации.

Мы призываем киберполицию не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром. Потому что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро у нас, как в России, открывать уголовные дела против активистов за «лайки» в Фейсбуке", — отметили в пресс-службе политсилы.

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