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Главой Еврокомиссии впервые избрана женщина
Во вторник, 16 июля, Европейский парламент большинством голосов утвердил Урсулу фон дер Ляйен в качестве нового председателя Еврокомиссии. За нее проголосовали 383 депутата. Против высказались 327 членов Европарламента, ее 22 воздержались.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», лидерам государств и правительств стран Евросоюза пришлось трижды встречаться в Брюсселе, чтобы согласовать кандидатуры новых председателя Еврокомисси, председателя Европейского совета, главы Европейского центробанка и Верховного комиссара по вопросам внешней политики и безопасности.
Главные споры возникли как раз вокруг того, кто возглавит Еврокомиссию. Дональд Туск даже прервал последний саммит в Брюсселе, чтобы выяснить позицию каждого из лидеров 28 стран ЕС по данному вопросу. И тогда неожиданно кандидатом была предложена министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Оставалось только дождаться голосования в Европарламенте.
Фрау фон дер Ляйен 60 лет. Бундесвер она возглавила в декабре 2013 года. Теперь станет первой женщиной в истории на посту председателя Еврокомиссии. Займет она его 1 ноября. Требуется время, чтобы нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер передал преемнице дела.
Председатель Еврокомиссии избирается сроком на пять лет. Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Ее можно сравнить с правительством любой из стран-членов ЕС. Следовательно, Еврокомиссия следит за тем, чтобы все страны, входящие в Евросоюз, исполняли общеевропейские законы, принимаемые Европарламентом. От эффективной работы Еврокомиссии во многом зависит повседневная жизнь европейцев, так как общие законы касаются качества продуктов питания, паспортного режима, пограничного контроля, миграционных правил и много другого.
Урсула фон дер Ляйен замужем. У нее с супругом семеро детей.
Новый глава Еврокомиссии считает, что Евросоюз должен продолжать санкционную политику в отношении России и что разговаривать с Москвой следует с позиции силы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что новым председателем Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!