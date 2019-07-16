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Пуля пробила лобовое стекло: в Днепре обстреляли авто (фото, видео)
В Днепре 16 июля около 18:30 по Набережной Заводской ехал Ford. Вдруг раздался выстрел. Пуля насквозь пробила лобовое стекло автомобиля.
Обошлось без пострадавших. Водитель вызвал на место полицейских, сообщает Информатор.
Следственно-оперативная группа опросила водителя. На данный момент нет информации, кто конкретно стрелял и откуда. Подробности будут известны позже.
Как писали «ФАКТЫ», 24 мая 2017 года в Киеве на Харьковском шоссе двумя выстрелами бывший чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко ранил молодого человека — байкера, 1981 года рождения, который двигался на мотоцикле, что привело к смерти последнего. Без отца остались двое детей.
Позднее Слепченко был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу под Киевом.
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