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Порошенко поздравил новую главу Еврокомиссии
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии.
«Искренне поздравляю госпожу Урсулу фон дер Ляйен — нового президента Европейской Комиссии! Сегодняшнее избрание абсолютным большинством Европейского Парламента является мощным кредитом доверия и ответственности за будущее развития Объединенной Европы», — написал он в своем Twitter.
«Очень надеюсь на ваше лидерство для вывода политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС на качественно новый амбициозный уровень. Объединенные мы сильнее в борьбе за нашу Европу!», — также отметил Порошенко.
Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу!— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 липня 2019 р.
Напомним, Европейский парламент большинством голосов утвердил Урсулу фон дер Ляйен в качестве нового председателя Еврокомиссии. Она станет первой женщиной в истории на посту председателя Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен займет пост 1 ноября. Требуется время, чтобы нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер передал преемнице дела.
Ранее сообщалось, что 17 июля команда «Европейской Солидарности» во главе с Петром Порошенко отправится в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами.
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