Происшествия

В Николаевской области найден застреленным кандидат в нардепы (фото)

16 июля в Первомайске Николаевской области найден застреленным кандидат в народные депутаты Украины по 132 мажоритарному округу.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, около 19:30 в боксе предприятия, расположенного по улице Гвардейской, охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты, с огнестрельным ранением.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.

Главная версия — самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно — кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По факту случившегося начато уголовное производство по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Как выяснили «ФАКТЫ», погибший — Василий Мосякин. Он являлся директором КП «Флора» и баллотировался в Раду от «Оппозиционного блока».

Николаевское издание «Преступности.НЕТ» сообщает, что ранее, в 2012 году, на парламентских выборах Василий Масякин выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Николаевской области Виталия Травянко, который баллотировался по этому же 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее — от «Оппозиционного блока».

После скандала на тех выборах с подтасовкой бюллетеней в пользу Травянко первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы Аркадию Корнацкому из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина.

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