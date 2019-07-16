Венгрия готова разблокировать переговоры Украины и НАТО: названо условие

Политика

Венгрия перестанет блокировать переговоры Украины и НАТО и предоставит 50 миллионов евро на развитие пограничной инфраструктуры после «восстановления прав» закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

«Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, которая сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами», — заявил он, сообщает «Укринформ».

По словам главы МИД, у Венгрии есть план улучшения отношений с Украиной, но его главным требованием является отмена языковой статьи закона «Об образовании».

«У нас есть план, как именно нужно улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран», — заявил дипломат.

По словам Сиярто, речь идет о выделении 50 миллионов евро на развитие пограничной инфраструктуры Закарпатья и строительство четырех новых КПП на границе, разблокировке евроатлантических стремлений Украины и налаживании сотрудничества комиссий по вопросам нацменьшинств и экологическим вопросам.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что все союзники по НАТО выражают солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter