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Венгрия готова разблокировать переговоры Украины и НАТО: названо условие
Венгрия перестанет блокировать переговоры Украины и НАТО и предоставит 50 миллионов евро на развитие пограничной инфраструктуры после «восстановления прав» закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
«Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, которая сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами», — заявил он, сообщает «Укринформ».
По словам главы МИД, у Венгрии есть план улучшения отношений с Украиной, но его главным требованием является отмена языковой статьи закона «Об образовании».
«У нас есть план, как именно нужно улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран», — заявил дипломат.
По словам Сиярто, речь идет о выделении 50 миллионов евро на развитие пограничной инфраструктуры Закарпатья и строительство четырех новых КПП на границе, разблокировке евроатлантических стремлений Украины и налаживании сотрудничества комиссий по вопросам нацменьшинств и экологическим вопросам.
Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что все союзники по НАТО выражают солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании.
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