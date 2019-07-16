Оружейный скандал в Италии: вице-премьер Сальвини заявил, что украинцы хотели его убить

Мир

Во вторник, 16 июля, дело об изъятом в Италии оружии, которое предназначалось, по всей видимости, для перепродажи на Донбасс, приобрело совершенно скандальный оборот. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини (на фото в заголовке) сделал громкое заявление. Его слова приводит Mediaset.

«Подчеркиваю, это была одна из многих угроз убить меня, которые я получаю ежедневно. Секретные службы сообщили мне об украинской группе, которая планирует покушение на мою жизнь. Я рад, что помог найти этот арсенал», — сказал Сальвини.

«Думаю, я не сделал ничего плохого украинцам. И все же мы проверили эту информацию, и она не оказалось маниакальным мифом. Я не знаю никого из пронацистов. Я счастлив, когда удается арестовать пронацистов, прокоммунистов или еще кого-то из них», — заявил вице-премьер Италии.

Тем временем итальянское агентство ANSA сообщает, что информацию о группе украинских националистов, которые якобы готовили покушение на Сальвини, Спецслужбы получили от некоего бывшего агента КГБ. Расследование проводили совместно антитеррористическое подразделение полиции Турина Digos и прокуратура Турина. Однако они не нашли доказательств того, что планировалась атака на главу МВД Италии. Под наблюдением правоохранительных органов Турина находились в связи с этой информацией пять итальянцев, которые тесно связаны с батальоном «Азов», утверждает ANSA.

Mediaset сообщает также, что в деле об изъятом арсенале появился еще один подозреваемый. Это человек из Болоньи — 60-летний мужчина, с которым встречался на международной ярмарке в Нюрнберге (Германия) Фабио дель Берджоло, арестованный 15 июля. Именно у него полиция обнаружила оружие и нацистскую символику. Человек из Болоньи якобы передал Фабио контакты людей на Донбассе, которые хотели купить ракету класса «воздух-воздух». Дель Берджоло хотел получить за нее 470 тысяч евро. Пока имя этого посредника не называется.

Похоже, Маттео Сальвини решил воспользоваться делом об изъятом оружии, чтобы отвлечь внимание итальянцев и европейской общественности от скандала, в центре которого он оказался как лидер партии «Лига». Как уже сообщали «ФАКТЫ», была обнародована аудиозапись тайной встречи в московской гостинице «Метрополь» ближайшего помощника Сальвини Джанлуки Савоини с тремя россиянами. Стороны обсуждали хитрую схему секретного финансирования «Лиги» Кремлем с помощью крупной сделки по продаже российских нефтепродуктов итальянской компании.

Маттео Сальвини и Джанлука Савоини на Красной площади в Москве осенью 2018 года

Сальвини категорически отвергает обвинения в том, что «Лига» получала деньги из Москвы. Тем не менее, итальянская прокуратура занялась расследованием этого скандального дела. В понедельник, 15 июля, Савоини был вызван на допрос, но отказался давать показания.

16 июля в итальянских СМИ появилось имя второго итальянца, который присутствовал на тайных переговорах в «Метрополе». Это адвокат Джанлука Меранда. Его также хотят допросить в прокуратуре.

Савоини недавно заявил, что Евросоюз развалится в ближайшее время

Скандал с нефтяной сделкой получился очень громкий. В воскресенье, 14 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте поспешил дистанцироваться от Савоини. Он заявил, что лично с этим сеньором не знаком. Видимо, это потребовалось после того, как в итальянских СМИ появились сведения, что правая рука вице-премьера Сальвини Джанлука Савоини присутствовал 4 июля на торжественном обеде, который правительство Италии давало в честь визита президента России Владимира Путина. Помощники Конте подчеркивают, что Савоини никто специально не приглашал на банкет. Скорее всего, он оказался там, потому что за пару часов до обеда принимал участие в российско-итальянском форуме.

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