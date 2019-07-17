Скандал в Голливуде: Бен Аффлек влюбился в собственную повариху

Шоу-бизнес

Известный голливудский актер Бен Аффлек, который осенью прошлого года наконец-то завершил свой затянувшийся бракоразводный процесс с Дженнифер Гарнер, влюбился снова.

И в этом не было бы ничего удивительного, если бы предметом увлечения актера не оказалась его собственная прислуга. Если точнее, речь идет о новой поварихе Габриэль Конильо, которую нанял Бен. Об этом сообщило популярное издание NW, пишет GossipCop.

Издание отмечает, что хотя 28-летняя девушка работает на Бена совсем не много времени, между ними, как утверждает инсайдер, на удивление быстро установилось полное взаимопонимание. Бен, решивший стать веганом, нанял Габриэль, считающуюся экспертом по растительной диете, чтобы в полной мере приобщиться к здоровому образу жизни.

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И Конильо оказалась такой искусной поварихой, что вскоре он уже не понимал, как он раньше обходился без вкусностей, которые она для него готовит. А вскоре актер вдруг заметил, что Габриэль, к тому же, еще и хороша собой. И это не удивительно, ведь путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок.

Теперь, Аффлек и Конильо живут в одном доме как супружеская пара. Они ходят вместе за покупками, гуляют вдвоем. Вот только в ресторанах пара не была еще замечена ни разу. Впрочем, Бену это и не нужно, ведь Габриэль по его мнению готовит лучше любого звездного шеф-повара.

Роман с Конильо стал для Аффлека уже третьим за последнюю пару лет. Сначала он встречался с продюсером Линдси Шукас. Однако прошлой осенью Бен бросил Линдси, чтобы переключиться на молодую красотку, снимавшуюся для Плэйбоя — Шоне Секстон. Однако и она задержалась в объятьях актера не надолго. Отправившись в очередной раз в клинику для лечения алкоголизма, Бен объявил Шоне, что решил с ней расстаться. Так что к моменту появления Конильо в доме Афллека его сердце было совершенно свободно. Чем Габриэль и не преминула воспользоваться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшая жена Бена Аффлека, 46-летняя актриса Дженнифер Гарнер («Сорвиголова», «Электра», «Джуно», телесериал «Шпионка») нашла ему замену: она встречается с 40-летним бизнесменом Джоном Миллером.

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