Шоу-бизнес

Оказалось, не слухи: Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера и выкинула всю мебель

Экстравагантная певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер перестали скрывать свои отношения. Стало известно, что знаменитости съехались и уже около месяца живут вместе в особняке Купера в Нью-Йорке, пишет «Стархит».

Сенсационную новость рассказал общественности друг актера.

По его словам, Леди Гага перебралась к возлюбленному практически сразу после того, как от него ушла топ-модель Ирина Шейк. Брэдли уже освободил для певицы шкафы и предоставил полную свободу действий по смене интерьера.

Говорят, артистка взялась за дело с азартом: избавилась от всей мебели, которую наверняка выбирала ее предшественница, и заказала новую.

Напомним, о романе Леди Гаги и Брэдли Купера заговорили прошлой осенью, после того, как на экраны вышел фильм «Звезда родилась», где артисты сыграли влюбленную пару. Тогда знаменитости заверяли, что их связывают лишь рабочие отношения, но, глядя на то, как они ведут себя на публике, стало понятно, что актер на самом деле без ума от певицы.

Заметила это и модель Ирина Шейк, встречавшаяся с Купером с 2015 года и родившая ему дочь Лею. В окружении пары говорили, что кризис в их отношениях наступил задолго до появления Леди Гаги, а связь Брэдли с коллегой по съемочной площадке просто стала последней каплей — и манекенщица ушла от актера, хотя официально они до сих пор не подтвердили свое расставание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стала известна причина расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. Оказалось, что звездному браку помешала мать Брэдли Купера Глория Компано.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter