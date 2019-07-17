Доллар и евро продолжают дорожать после стремительного падения

Деньги

После значительного укрепления национальной валюты курс доллара и евро вновь начал расти. За неделю стоимость доллара выросла на 37 копеек, а европейской валюты — на 48 копеек, вновь превысив отметку в 29 гривен за евро. В среду, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,86 гривни за доллар и 29,02 гривни за евро.

«За минувшую неделю, доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,6−1,2% — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб. — Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросло за это же время с 25,63—25,67 гривен до 25,93—25,96 гривен (+1,2%/+1,1%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,54—25,83 гривни до 25,78—26,05 грн (+0,9%/+0,8%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,2% до 1,1%, за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Вторую половину прошлой недели и начало нынешней доллар провел в диапазоне 25,5—26 гривен, но, судя по его поведению во вторник, он намерен преодолеть верхнюю границу этого диапазона и превысить отметку 26 гривен. Этому способствует и наметившееся с начала недели укрепление доллара на мировых рынках.

На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться по 26—26,3 гривни".

Напомним, Нацбанк анонсировал изъятие из обращения мелких монет номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а также введение новой банкноты в одну тысячу гривен.

Кстати, в Национальном банке Украины заявили, что сообщения об использовании при изготовлении новой 1000-гривневой купюры нелицензированных шрифтов, не соответствуют действительности. Все изображения на банкнотах являются авторской графикой.



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