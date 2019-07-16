17 июля 2019

Есть в нашей коллекции целая серия забавных собачек с музыкальными инструментами в руках. Честно говоря, все не было ни случая, ни повода представить их вашему вниманию. Пока не подошёл сегодняшний праздник, иллюстрацией к рассказу о котором я и решил, грешным делом, использовать одну из этих достаточно редких фигурок. Надеюсь, любители «собачьей» темы, не говоря уже о самих песиках, не станут на меня обижаться.

Так вот, признаюсь, когда около тридцати лет назад мне пришлось в Нью-Йорке первый раз в жизни попробовать настоящий американский уличный хот-дог, должного впечатления он на меня не произвёл. Сосиска, как сосиска, булка, как булка, горчица, как горчица. Сколько таких сосисок с белым батоном и крепкой горчицей до этого было мною съедено в Киеве — и никогда бы не подумал, что на самом деле это простое блюдо и является одним из национальных достояний Соединённых Штатов Америки. Ну, может быть, потому что происходило все это тогда на знаменитом Бродвее, и, может быть, потому что перекусить хотелось, как говорится, прямо здесь и сейчас, тот уличный хот- дог с местной кока-колой показался мне чем-то необычным. А так вообще-то и тогда, и много раз потом, перекусывая на ходу, на бегу, на лету этой обычной сосиской в тесте, никак не мог взять в толк — и что американцы нашли в той сосиске?! Кому из вас, друзья мои, приходилось хоть раз попробовать легендарную киевскую «перепичку», десятки лет продающуюся на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого (бывшей улицы Ленина), надеюсь, меня поймут.

А тут ещё и каждый год именно в этот день — третью среду июля! — из Америки, где традиционно проводится Национальный день хот-дога (National Hot Dog Day), начинают поступать сообщения об очередных рекордах, устанавливаемых профессиональными пожирателями этих сосисок в булке. Представить себе человека, способного за один присест в течение 10 минут проглотить более 70 (!!!) таких бутербродов, не могу. Но, оказывается, есть в Америке парень по прозвищу «Челюсти», который не один год подряд бьет национальный рекорд, подняв уже его планку до 74 штук.

Но самое главное заключается даже не в этом. Созданный ровно 25 лет назад Национальный совет хот-догов и сосисок строго следит за правильностью приготовления и поедания этих вот бутербродов в приличном американском обществе. Советом, кстати, установлены 4 основных правила, нарушать которые не рекомендуется никому. Итак, лицам младше 18 лет не разрешается поливать хот-дог кетчупом! Хот-дог в сдобной булочке нельзя есть с тарелки, а следует употреблять исключительно… руками! Приправу, остающуюся на руках, ни в коем случае нельзя смывать, а необходимо обязательно облизывать пальцы! И последнее, наконец: нельзя съедать хот-дог более, чем за 5 укусов! Такая вот ерунда…

При этом, по утверждению исследователей, в среднем каждый американец поглощает не менее 60 хот-догов в год. А за один только День независимости, отмечаемый в Штатах, как известно, 4 июля, американцы съедают 150 миллионов хот-догов, что по длине равняется расстоянию между Вашингтоном и Лос-Анджелесом, умноженному ровно в пять раз!

Ну, и чтобы окончательно, наверное, добить нас с вами многогранностью своего трепетного отношения к этому национальному блюду, американцы додумались до того, что едва ли не каждый штат имеет свой личный рецепт приготовления хот-дога. Так, например, на юге страны делают кукурузные хот-доги, в Канзасе в них добавляют тертый сыр и квашенную капусту, в Чикаго готовят яблочные и крабовые хот-доги, а в Техасе хот-дог подаётся с острым перцем.

Все. На сегодня о хот-догах не скажу больше ни слова. Лучше пожелаю сегодняшним именинникам традиционно добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.