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Фура слетела с моста на Теремках в Киеве: фото и видео с места аварии
В Киеве 17 июля в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo свалился с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а после — упала вниз и перевернулась. Из бака начало активно выливаться горючее.
К месту направились несколько патрульных экипажей и пожарные. Грузовик ехал со стороны Одесского направления по Окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо.
На своем пути многотонная машина снесла два столба и, не заметив и отбойник, вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. К счастью, он остался жив, пишет Информатор.
Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.
По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно-оперативная группа. На месте работало 5 патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в ДТП возле станции метро «Позняки» попал крупный строительный транспорт — у бетономешалки отказали тормоза, и она вылетела на проспект Бажана, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры. Обломки забора и металлических конструкций разлетелись по двум полосам дороги.
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