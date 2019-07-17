Политика

Самовыдвиженец Максим Курячий гарантирует максимальную поддержку Днепру и его жителям в новом созыве Рады

Кандидат в народные депутаты Украины по 25-му избирательному округу (Чечеловский район и часть Амур-Нижнеднепровского района города Днепра) Максим Курячий гарантирует Днепру в новом созыве парламента законодательную поддержку по новым инфраструктурным проектам и благоустройству города, а также активное взаимодействие с городской властью, новым президентом Владимиром Зеленским и Кабмином. Об этом сообщает Мост-Днепр.

«Днепр — город удивительных и необычайно классных людей. Это город-драйв, город настоящих граждан и патриотов своей страны. Безусловно, с особо присущим ему колоритом и своеобразным характером. У нашего Днепра — большие перспективы, и я готов максимально способствовать его развитию», — заявил Максим Курячий.

Парламентарий подчеркнул, что будет отстаивать интересы города: «Не стоит забывать, что конкуренция между городами на высшем уровне просто сумасшедшая. В новом парламенте я буду лоббистом интересов Днепра».

Также Максим Курячий отметил, что многое в Днепре удалось реализовать благодаря реформе децентрализации.

«Это ремонты и модернизация детских и спортивных объектов, больниц, жилого фонда города, зон семейного отдыха. Сегодня депутаты городского совета Днепра напрямую пользуются результатами этой реформы. И есть еще ряд проектов, которые помогут людям получить еще больше помощи для того, чтобы жилые кварталы города начали как можно быстрее обустраивать и приводить в порядок», — напомнил Максим Курячий.

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