«Заря» заключила контракт с экс-футболистом «Байера» (фото)

Спорт

Луганская «Заря», которую в межсезонье возглавил новый главный тренер Виктор Скрипник, заключила контракт на два года с экс-футболистом немецкого «Байера» и молодежной сборной Украины Владленом Юрченко. В прошлом сезоне 25-летний полузащитник выступал за датский «Вайле», забив в 16 матчах чемпионата страны три мяча и отдав пять голевых передач. В «Заре» воспитанник «Шахтера» Владлен Юрченко будет играть под 80-м номером.

Кстати, ранее «Заря» уже усилила свои ряды несколькими новичками, заключив контракты на два года с 23-летним боснийским голкипером Николой Василем (экс-голкипер второй команды немецкого «Нюрнберга»), 21-летний немецким защитником Йоэлем Абу-Ханной («Фортуна», Германия), 23-летним бразильским игроком обороны Лазио («Атлетико Итапирим», «Джоинвиль» и «Деспортиво Бразил»), а также 25-летним воспитанником «Шахтера» полузащитником Дмитрием Иванисеней («Динамо», Тбилиси).

Напомним, что «Заря» уже 25 июля стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником подопечных Виктора Скрипника станет победитель пары «Транс Нарва» (Эстония) — «Будучность» (Черногория). В первой встрече черногорцы одолели оппонента в гостях — 2:0 (ответный матч — 18 июля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» узнала соперников в квалификации Лиги Европы.

Фото ФК «Заря»





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