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Огонь приближался к домам: в Харькове вспыхнул масштабный пожар (фото)
На окраине Харькова бушует пожар, угрожающий жилым домам в частном секторе и многоэтажкам. Более трех часов пожарные пытаются сдерживать пламя, на место ЧП прибыли 10 пожарных автоцистерн.
Сообщение о пожаре в Киевском районе Харькова спасатели получили около 12 часов 17 июля. На открытой местности загорелся камыш. Огнем были охвачены около пяти гектаров. В опасной зоне оказались жители улиц Генерала Удовиченко, Ново-Солонецкой и Колосистой. Ближе всех к месту пожара находятся дома по улице Леся Сердюка.
Фото, сделанные жителями Харькова и опубликованные в городском Telegram-канале, дают представление о масштабах происшествия.
Жилые районы Харькова заполнил плотный дым.
Из-за пожара было перекрыто движение транспорта в районе Окружной дороги. Водителям советуют составлять маршруты в объезд Северной Салтовки.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в северо-восточном регионе, включающем Харьков, дождей не ожидается, а потому есть опасность лесных пожаров.
Фото ХС Харьков/Facebook, kh.dsns.gov.ua
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