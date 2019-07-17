Происшествия

Огонь приближался к домам: в Харькове вспыхнул масштабный пожар (фото)

На окраине Харькова бушует пожар, угрожающий жилым домам в частном секторе и многоэтажкам. Более трех часов пожарные пытаются сдерживать пламя, на место ЧП прибыли 10 пожарных автоцистерн.

Сообщение о пожаре в Киевском районе Харькова спасатели получили около 12 часов 17 июля. На открытой местности загорелся камыш. Огнем были охвачены около пяти гектаров. В опасной зоне оказались жители улиц Генерала Удовиченко, Ново-Солонецкой и Колосистой. Ближе всех к месту пожара находятся дома по улице Леся Сердюка.

Фото, сделанные жителями Харькова и опубликованные в городском Telegram-канале, дают представление о масштабах происшествия.

Жилые районы Харькова заполнил плотный дым.

Из-за пожара было перекрыто движение транспорта в районе Окружной дороги. Водителям советуют составлять маршруты в объезд Северной Салтовки.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в северо-восточном регионе, включающем Харьков, дождей не ожидается, а потому есть опасность лесных пожаров.

Фото ХС Харьков/Facebook, kh.dsns.gov.ua

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