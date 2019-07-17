В Ираке расстреляли турецких дипломатов (фото)

Мир

В столице Иракского Курдистана Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.

Как сообщает агенство Reuters, неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов.

Стрелков было несколько.

Ресторан находится по дороге к аэропорту Эрбиля.

Ответственность за стрельбу пока не взял никто, но турки подозревают курдских сепаратистов.

Посольство Турции в Багдаде подтвердило сообщения об атаке и гибели своих сотрудников, однако точные их должности пока не сообщаются.

Отметим, между турками и курдами периодически проходят военные столкновения. В январе 2017 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне. В июне 2018 Турция начала военную операцию против террористов в иракских районах Кандиль и Синджар. В январе 2018 курды сбили самолет ВВС Турции.

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