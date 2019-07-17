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У Путина рассказали, ведутся ли переговоры об обмене украинских моряков
В России не могут четко сказать, ведут ли переговоры с Украиной по поводу обмена украинских моряков. Если в российском МИД уверяют, что такой диалог «несомненно ведется», то пресс-секретарь Владимира Путина опроверг факт переговоров.
По словам Дмитрия Пескова, вопрос с моряками «остается в повестке дня», но при этом «переговоры об обмене украинских моряков не ведутся». Заявление Пескова было сделано 17 июля.
Тем временем российская пропагандистка Ольга Скабеева озвучила схему, как Кремль может решить дилемму с моряками. В РФ придумали циничный способ, как выпустить политзаключенных из СИЗО, не вынося оправдательный приговор и не снимая обвинений. Схема состоит в том, чтобы российский следователь персональным решением поменял меру пресечения морякам и отправил их из СИЗО под домашний арест. Учитывая, что у украинцев нет домашнего адреса в России, им придется вернуться в родные города — Киев и Одессу. При этом дело против украинцев Россия закрывать не будет и сможет использовать его как фактор давления.
Напомним, тем временем украинским морякам в Москве в очередной раз продлили сроки ареста. Политзаключенных хотят оставить под арестом до 24 октября 2019 года.
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