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Заставлю всю Верховную Раду покупать у вас трусы, — Олег Ляшко
В последнее время лидер Радикальной партии Олег Ляшко побывал во многих областях страны, в том числе и на Виннитчине в городе Оратове. Политик прошелся по базару, купил обновки и пообщался с людьми.
По словам народного депутата, рынок в Оратове — это срез жизни всех украинцев. Ляшко отметил, что продавцов много, а покупателей — единицы.
У палатки с детскими вещами политик ничего не выбрал — говорит, дочке уже 16, ей тут ничего не подойдет. А вот чтобы молодые мамочки могли себе позволить купить одежду своим детям, он добивается повышения помощи при рождении ребенка в десять раз.
«А то на 800 гривен в месяц, которые сейчас платят, родители даже памперсов не купят! Вот я и добиваюсь, чтобы помощь увеличили, чтобы кредиты на жилье давали под два процента, чтобы работа с достойной зарплатой была, тогда молодежь перестанет бояться рожать детей», — отметил Ляшко и пошел дальше, к точке с бельем.
Продавщица показала ему весь ассортимент мужских трусов — от «синеньких, классических» до «белых с узором». Ляшко выбрал те, что «помоднее и помолодежнее», за 50 гривен.
«Вроде, недорого, а все равно никто не покупает, — вздохнул политик, расплачиваясь. — А все потому, что у народа денег нет, власть оставила народ без трусов! Зарплаты маленькие, люди уезжают на заработки в Польшу, Чехию. Или стоят, как вы, на базарах, имея по два высших образования. Я поменяю такую политику — повышу зарплату хотя бы до 9000 гривен и верну людей домой», — пообещал Ляшко.
Также Олег Ляшко купил себе по дешевке кепку и вышиванку. Политик у всех продавцов интересовался, кто производитель. Если оказывалось, что товар сделан в Украине, брал с удовольствием, подчеркивая, что нужно поддерживать своих.
Ляшко напомнил, что он автор закона «Покупай украинское, плати украинцам», который поможет возобновить национальное производство и создать сотни тысяч рабочих мест в Украине. А пока, чтобы как-то поддержать скучающих продавцов, сфотографировался с ними на память и посоветовал приманивать на эту фотографию покупателей.
«Скажете, что у вас Ляшко трусы покупал — от покупателей отбоя не будет. А я, в свою очередь, обещаю сделать все, чтобы у людей были деньги, и заставлю всю Верховную Раду покупать у вас трусы», — сыронизировал политик.
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