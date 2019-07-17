Децентрализация — это ключ к развитию украинских городов, — Вадим Бойченко

Украина

О Мариуполе в Украине в последние три года стали чаще говорить не в контексте военного конфликта, а как о городе, который развивается стремительными темпами. Некоторые даже называют своеобразным чудом нынешнюю ситуацию в Мариуполе. Мэр города Вадим Бойченко также считает его особенным. В беседе с журналистом он объяснил, что явилось причиной таких ярких преобразований и почему промышленные города должны обладать финансовой самостоятельностью.

«Главная особенность Мариуполя — наши люди»

— Вы мэр и коренной мариуполец. Можете сказать, чем он отличается от других городов, что в нем особенного?

— О Мариуполе заговорили. Мы проделали большую работу за достаточно короткий срок, чтобы о нашем городе начали говорить не только через призму войны. И у нас получилось. Это победа Мариуполя, победа каждого мариупольца. У города много особенностей — это и его месторасположение на берегу Азовского моря, и промышленный потенциал, и богатая история, которую писали удивительные люди, представляющие разные народы. Это делает наш город неповторимым и придает ему особый колорит.

Знаете, до того как стать городским головой, я работал директором по персоналу на одном из крупнейших металлургических предприятий страны. Хотя слово «работал» в данном контексте неуместно. Я жил этим. На предприятии мне доверили самое ценное — людей. Принципы и ориентиры, которые я получил на той должности, навсегда остались со мной и пригодились в работе городским головой. То есть я не изжил в себе директора по персоналу. Всегда на первое место ставлю людей. Поэтому для меня главная особенность Мариуполя — горожане. Мариупольцы, которые объединились и выстояли перед лицом тяжелых испытаний. Мы все вместе, одной семьей, восстанавливали «Восточный» и Сартану после обстрелов. Мы вместе приняли более ста тысяч переселенцев, которых называем не иначе как «новые мариупольцы». Нынешнее развитие Мариуполя — это не только победа мэра и его команды. Это победа всех жителей города. Больше всего я ценю именно наших людей — сильных, умных и вдохновляющих.

«Грамотное и эффективное управление бюджетом — ключ к развитию города»

— Ряд наблюдателей называют нынешнюю ситуацию в Мариуполе своеобразным чудом. Как с практической точки зрения удалось реализовать реформы и добиться качественных изменений?

— Развитие Мариуполя можно разделить на три ключевых блока. Первый — стратегия. В 2016 году, вскоре после того, как меня избрали мэром, Мариуполь приступил к разработке своей дорожной карты качественных изменений. Моя команда и я лично постоянно общались с людьми. Мы хотели создать прикладной документ, который будем использовать в работе, а не красивую обертку, которую поставили бы в рамку и забыли о ней. В стратегию развития мы заложили два ключевых вектора движения: коммунальные услуги и муниципальные сервисы. Я часто шучу, что эту стратегию мы выносили, как дитя: ровно девять месяцев ушло на то, чтобы разработать документ.

Второй блок — борьба с коррупцией и открытость работы. Чтобы было развитие, нужен финансовый ресурс. Есть внутренний ресурс, это те деньги, которые город зарабатывает, — местные налоги. Есть внешний — инвестиции. Чтобы был первый ресурс, нужно не воровать, а направлять все средства в развитие. Чтобы был второй, нужно доказать международным финансовым институтам и бизнесу, что вы работаете честно и открыто. Простая и понятная модель. Но, чтобы она стала эффективной, мы полностью трансформировали работу муниципалитета. Запустили программу обучения профессиональных и личностных компетенций. Открыли два крупных Центра предоставления административных услуг. В скором времени откроем третий центр, который станет самым большим в Украине. В результате мы стали лидерами рейтинга прозрачности городов Украины по версии международной организации Transparency International. Это открыло двери международным инвестициям. На данный момент Мариуполь смог привлечь более 130 миллионов евро. Благодаря открытости и прозрачности мы изменили принцип наполнения бюджета города.

Третий блок — это грамотное и эффективное управление бюджетом, которое является ключом к развитию города. Мы подошли к этому вопросу достаточно консервативно. В Мариуполе бюджет распределяется по принципу 60 на 40 процентов. То есть при общем бюджете в 100 миллионов долларов 60 процентов — это операционная часть, а 40 — бюджет развития. Если посмотреть ретроспективно, то еще в 2013 году бюджета развития в Мариуполе практически не было. Он составлял около двух процентов от общего бюджета. Мы же за три года смогли увеличить бюджет развития в 37 раз. И это при том, что общий бюджет города в долларовом эквиваленте не изменился. Несмотря на заявления о том, что в ходе децентрализации бюджеты городов выросли, фактически финансовая смета осталась на том же уровне. Другой вопрос, что произошла девальвация гривни.

Вот рецепт того самого «чуда». Стратегия, отсутствие коррупции и грамотное управление бюджетом. И, конечно же, эффективная работа всей моей команды. И речь идет не только о руководителях муниципалитета. Большую роль играли и играют депутаты городского совета. Сегодня большинство депутатского корпуса составляют представители «Оппозиционного блока». Мы вместе с ними принимали судьбоносные для города решения. Без их четкой поддержки развитие Мариуполя было бы невозможно.

— Вы поэтому поддержали «Оппозиционный блок» на парламентских выборах?

— Да, моя поддержка исходит из простого принципа — на протяжении всей моей каденции именно политическая сила «Оппозиционный блок» помогала развивать Мариуполь. Эти же люди поддержали меня и на выборах мэра. Я увидел, что за их словами всегда следуют конкретные действия. Потому принять решение о поддержке этой партии было легко и логично. Немаловажным фактором также стало то, что «Оппозиционный блок» — команда профессионалов. Я лично знаю этих людей. Это мэры украинских городов, руководители крупных и успешных предприятий, которые на деле доказали свою эффективность, это опытные политики, с мнением которых считаются во всем мире. И сегодня мы идем одной командной в Верховную Раду, чтобы вывести Украину из кризиса, в котором оказалась наша страна из-за слабого управления.

«Децентрализация — это финансовая самостоятельность городов»

— Некоторые эксперты сейчас критикуют тот вариант передачи полномочий и бюджета от центра органам местного самоуправления, который реализовывается в последние годы. А вы как оцениваете децентрализацию?

— Собственно, децентрализация — это хорошо. И вокруг этого вопроса не должно быть никаких спекуляций, поскольку эта реформа является инструментом развития украинских городов. Другой вопрос, как используется этот инструмент и что происходит в реальности. А на самом деле мы получили вместо реальной децентрализации красивую обертку, рекламный лозунг. Как часто бывает, реклама с реальностью не совпадает.

Простой пример. В 2012 году в городах оставалось 75 процентов местных налогов (НДФЛ). Сегодня остается 60 процентов. Но разве суть децентрализации не в том, чтобы оставлять местный налог на местах и таким образом давать им возможность развиваться? Неужели в Киеве лучше знают о проблемах Мариуполя или любого другого города? Очень в этом сомневаюсь. Тогда почему деньги, которые зарабатывают на местах, продолжают уходить в «центр»? Если оставлять местный налог (НДФЛ) на местах, то только Мариуполь смог бы получить дополнительно порядка двух миллиардов гривен. А это десятки отремонтированных школ и больниц, километры европейских дорог. Мы доказали, что можем грамотно использовать финансовый ресурс. Осталось только оставлять его в городах.

— Какие прорехи вы обнаружили в реформе?

— В процессе децентрализации, которая сейчас реализуется, не хватает принципа справедливого распределения. На города переложили ряд функций государства и навесили больше ответственности. К примеру, теперь зарплаты непедагогического персонала в учебных заведениях — это сфера компетенции города. Хорошо, децентрализация — это ответственность. Но вместе с ответственностью должны приходить и ресурсы. Иначе возникает дисбаланс.

Еще раз подчеркну, что альтернативы децентрализации нет, это правильный путь, но не надо останавливаться на полпути. А то зачастую мы делаем шаг вперед, а потом два назад. Например, когда Кабмин принимает решение самостоятельно регулировать тарифную политику. Тогда зачем НКРЭКУ? И как это коррелируется с идеей о децентрализации? Именно поэтому «Оппозиционный блок» выступает за полную финансовую децентрализацию. Города, которые являются экономическим базисом региона, должны получить финансовую самостоятельность. Мы на местах лучше понимаем свои проблемы и эффективнее сможем их решать, если у нас будет для этого достаточно ресурсов.

— Но если децентрализация так необходима и способна стать реальным инструментом развития городов, то почему ее сдерживают?

— Думаю, об этом лучше спросить тех, кто тормозит реформу. Сегодня едва ли не все мэры городов требуют продолжения децентрализации. Потому что мы понимаем, что это реальный шаг вперед. Через сильные громады мы построим сильную Украину. К сожалению, мы зашли в затяжной предвыборный период. Вначале президентские, теперь парламентские, а завтра вполне реальны местные выборы. Как правило, в этот период превалирует популизм. Многие хорошие инициативы становятся инструментом в политической гонке. Боюсь, что реформу децентрализации постигла та же участь.

— Не кажется ли вам, что проблема — в отсутствии политической воли?

— На мой взгляд, скорее всего в отсутствии правильно расставленных приоритетов. Думать нужно не о кресле в Верховной Раде, а о развитии Украины. А развитие Украины — это развитие ее городов. Для нас децентрализация — ключ к развитию украинских городов.

— Если бы решение вопроса децентрализации находилось в вашей компетенции, то что бы вы сделали в первую очередь?

— Уверен, что в регионах нужно оставлять больше денег. В том числе подоходный налог с зарплат, которые получают люди в Мариуполе. Почему он должен уходить в Киев? Также и налог на подакцизный сбор, и экологический налог. Странно, что значительная часть этого налога уходит из города. Разве не логичнее оставлять эти деньги там, где работают крупные предприятия, и направлять данные средства на улучшение экологической ситуации? Считаю, что это может стать фундаментальным шагом в продолжении реформы децентрализации. Потому и пошел в политику, чтобы отстаивать вместе с единомышленниками из «Оппозиционного блока» развитие городов, развитие Мариуполя и развитие Украины.

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