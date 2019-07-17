Украина

Заметают следы: в России удалили YouTube-канал с интервью Цемаха о крушении MH17

После того как СБУ задержала боевика «ДНР» Владимира Цемаха, в России начали «зачищать» в сети видео с показаниями свидетеля. Так, был удален YouTube-канал, где публиковались резонансные видеоинтервью с Цемахом, рассказывающим о своей роли в крушении «Боинга» MH17.

На исчезновение YouTube-канала обратили внимание журналисты российской «Новой газеты». Информация с видеохостинга пока еще сохранилась в кеше поисковика Google.

На видео, ранее опубликованном на канале, Цемах рассказывает свою версию сбития «Боинга» (повторяя российский фейк 2014 года, неоднократно опровергнутый). При этом боевик признается, что его роль не ограничивалась наблюдением: он занимался сокрытием важного свидетеля, а также вывозил нечто важное из района крушения. Было произнесено слово, которое авторы интервью «запикали», но если читать по губам, то угадывается название «Бук».

Напомним, Цемаха агенты СБУ вывезли его на подконтрольную часть Украины. Подозреваемый помещен в СИЗО.

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