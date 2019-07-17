На въезде в село под Полтавой повесили голову убитого оленя

Происшествия

В среду, 17 июля, на въезде в Большой Тростянец, что в нескольких километрах от Полтавы, люди увидели, что на табличке с названием села висит голова молодого оленя со шкурой. Фотографию (в заголовке) выложил в интернет местный житель Дмитрий Геращенко. А в самом селе, рядом с остановками общественного транспорта, были обнаружены ноги убитого животного.

Возле Большого Тростянца находятся охотничьи угодья сельскохозяйственного общества «Феникс-2017», и как раз 18 июля руководство планирует выпустить на них около 150 голов породистых животных — оленей благородных и муфлонов европейских. Однако олень, голову которого подвесили на табличку у села, обитал в дикой природе.

— Здесь диких оленей оставалось всего пять штук, а раньше было около сотни — их всех уничтожили браконьеры, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель генерального директора местного хозяйства и главный охотовед Петр Нос. — Когда предприятие возглавил Александр Подоляка, он ужесточил меры по охране фауны и реально начал ее восполнять. Это, конечно, не нравится заготовителям оленины, вот они и протестуют таким варварским методом. Убили, видимо, животное где-то под утро, ибо до трех ночи в угодьях дежурила егерская служба и выстрелов не слышала. А может, убили в другом месте и привезли сюда, чтобы запугать несговорчивого руководителя хозяйства.

Кто убил животное и зачем демонстративно разбросал его останки, сейчас разбирается следственно-оперативная группа Полтавского районного отдела полиции, сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. По факту браконьерства открыто уголовное производство. За незаконную охоту на диких животных предусмотрен штраф в размере около 60 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой браконьеры устроили массовую охоту на территории национального заповедника «Тузловские лиманы».

Между тем жители города Эшленд в американском штате Орегон столкнулись с небывалым нашествием оленей.

А в Норвегии 323 диких оленя погибли от одного удара молнии — опубликовано видео.

Фото Дмитрий Геращенко, Facebook



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