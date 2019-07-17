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Происшествия

Детей засыпало песком в карьере в Ровенской области: первые детали и фото с места страшного ЧП

19:37 17 июля 2019 343
песок
Инф. «ФАКТОВ»

Детские игры в не предназначенных для этого местах в очередной раз привели к трагедии. Двое мальчиков 10 и 11 лет из села Ясногорка Сарненского района Ровенской области пошли погулять на карьер, и там на них обрушился огромный пласт песка.

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Младшего мальчика удалось спасти силами местных жителей. Его извлекли из-под песчаного завала и отправили в больницу. Когда спасатели наконец добрались до места, где засыпало второго подростка, он уже не подавал признаков жизни.

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Поиски усложнялись тем, что карьер достаточно глубокий — около пяти метров. В раскопках участвовали местные жители и восемь спасателей с двумя единицами специальной техники.

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Напомним, в Кременчуге подросток упал в карьер, где добывают гранитный щебень и песок. Юношу удалось спасти.

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