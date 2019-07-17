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- 19:15 «МанСити» с Зинченко разгромил «Вест Хэм» с Ярмоленко в полуфинале Premier League Asia Trophy
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«МанСити» с Зинченко разгромил «Вест Хэм» с Ярмоленко в полуфинале Premier League Asia Trophy (видео)
Клубы украинских легионеров Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко — «Манчестер Сити» и «Вест Хэм» — в ходе предсезонного азиатского турне сразились в китайском Нанкине в полуфинале турнира Premier League Asia Trophy.
Встреча закончилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1 (Давид Силва, 34, Нмеча, 36, с пенальти, Стерлинг, 59, 72 — Нобл, 26, с пенальти).
Отметим, что обоим футболистам сборной Украины не нашлось места в стартовых составах соперников, но и Александр, и Андрей приняли участием в поединке. Ярмоленко, после одного из ударов которого мяч на себя приняла штанга, вышел на поле сразу после перерыва, а Зинченко — на 62-й минуте.
В решающем поединке турнира «Манчестер Сити» 20 июля сыграет против «Вулверхэмптона», который в полуфинале разгромил «Ньюкасл» (4:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что партнеры по «Вест Хэму» наказали Ярмоленко за проигранное пари.
Фото ffu.ua
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