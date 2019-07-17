Все были против: Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным

Политика

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему, несмотря на все советы международных партнеров, все-таки инициировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, советы он слышал, но предпочитает иметь собственное мнение.

«Все говорят: не дай Бог, если будут прямые переговоры с Россией — ведь снимутся санкции. Не понимаю этой модели, я был уверен, что санкции вводятся не потому, что я говорю с президентом РФ, а потому что Россия забрала у нас Крым и поддерживает оккупированные территории», — заявил Зеленский в своем новом видеоролике.

«Все, скажем так, партнеры Украины были против, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего Украины. Это вопрос наших граждан. Мы должны благодарить западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но также иметь свое мнение», — считает президент.

Зеленский подтвердил, что звонил Путину, чтобы обсудить освобождение украинских моряков. «Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны», — убежден Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 17 июля заявил, что переговоры с Украиной об обмене моряков не ведутся.

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