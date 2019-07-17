Политика

Команда «Европейской Солидарности» во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции. Об этом по итогам переговоров в стенах Европейского парламента заявила первая заместитель председателя Верховной Рады, кандидат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Наш ключевой месседж для европейских партнеров — это освобождение Донбасса и Крыма. Это давление на Россию ради освобождения всех украинцев, находящихся на оккупированных территориях и в тюрьмах Кремля. Очень важные встречи в формате лидеров всех групп и фракций, которые здесь есть, руководства этих групп и фракций, неформальной группы друзей. И Петр Порошенко пригласил всех депутатов Европарламента посетить Украину — воочию увидеть последствия российской агрессии», — сообщила Ирина Геращенко.

«Европейская Солидарность» в следующем парламенте будет так же активно работать для того, чтобы иметь особый контакт и связь с Европарламентом, иметь эти дружеские отношения, для того чтобы поддерживать и отстаивать Украину", — отметила первый вице-спикер.

Она сообщила, что сегодня, накануне дебатов по резолюции о заложниках Кремля российская делегация делает все, чтобы смягчить формулировки документа. Поэтому активное участие украинской делегации чрезвычайно важна, — убеждена Ирина Геращенко.

«Уже завтра в Европарламенте будут принимать резолюцию о заложниках Кремля. Представьте какой цинизм: сегодня, в годовщину трагедии МН-17 европейские лоббисты Кремля проводят здесь круглый стол с участием так называемых «украинских» политиков для того, чтобы смягчить эту резолюцию. Вот так кто-то сдает Украину, а кто-то за нее борется «, — резюмировала Ирина Геращенко.

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