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Массовое отравление детей под Одессой: руководству лагеря сообщили о подозрении
Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении директору и шеф-повару оздоровительного лагеря «Медик-2», в котором почти 60 детей получили пищевое отравление.
«Установлено, что указанные должностные лица лагеря в поселке городского типа Сергеевка не осуществили должный контроль за санитарным состоянием учреждения, в частности, помещениями кухни и технологическими процессами приготовления пищи. В результате употребления продуктов и блюд заболели 60 человек», — сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Белгород-Днестровского отдела полиции по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», в лагере «Медик-2» выявили не только дизентерию, но и синегнойную палочку.
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