Происшествия

Земля в огне: масштабный пожар в Харькове сняли с высоты (видео)

На окраине Харькова масштабный лесной пожар чуть не добрался до жилых домов. После того, как на открытой местности загорелся камыш, пламя быстро распространялось, к моменту прибытия спасателей в огне уже были пять гектаров территории.

Пожар представлял реальную опасность для домов по улице Генерала Удовиченко, Леся Сердюка, Ново-Солонецкой и Колосистой. В зоне риска оказалась автозаправочная станция.

Огонь тушили более трех часов. На месте работали 10 пожарных машин. Спасатели отчитались, что угрозу удалось ликвидировать вовремя: ни жилые дома в частном секторе, ни многоэтажки поблизости не пострадали.

Причина возникновения пожара устанавливается. Местные жители говорят, что камыш могли поджечь целенаправленно, в хулиганских целях.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину возвращается сухая жаркая погода, а потому снова вырастет опасность лесных пожаров.

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