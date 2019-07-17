Лига чемпионов: «Ференцварош» Реброва выбил из еврокубков чемпиона Болгарии (фото, видео)

Спорт

В среду, 17 июля, завершаются баталии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Есть повод поздравить с выходом в следующий этап Сергея Реброва (на фото), возглавляющего венгерский «Ференцварош». После домашней победы над сильнейшим клубом Болгарии «Лудогорцем» (2:1) чемпион Венгрии с тремя украинцами в составе (Игнатенко, Харатин и Зубков) одолел соперника и в гостях (3:2). При этом бывший футболист «Зари» Игорь Харатин открыл счет в поединке на «Лудогорец Арене» в Разграде, а экс-футболист «Мариуполя» Александр Зубков отметился двумя голевыми передачами (в первом матче соперников он забил победный мяч).

Порадовал болельщиков и эстонский «Нымме Калью», с которым работает украинский специалист Роман Кожуховский. В компенсированное время ответной встречи эстонцы оставили ни с чем македонскую «Шкендию».

А вот возглавляемая Романом Григорчуком «Астана» из Казахстана, к сожалению, не смогла удержать на выезде преимущество, добытое в домашней встрече с румынским «Клужем», и выбыла из еврокубков



Лига чемпионов. 1-й квалификационный этап

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:3. Первый матч — 1:2.

«Шкендия» (Македония) — «Нымме Калью» (Эстония) — 1:2. Первый матч — 1:0.

«Клуж» (Румыния) — «Астана» (Казахстан) — 3:1. Первый матч — 0:1.

«Рига» (Латвия) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:0 (по пенальти — 4:5). Первый матч — 0:0.

АИК (Швеция) — «Арарат» (Армения) — 3:1. Первый матч — 1:2.

«Карабах» (Азербайджан) — «Партизани» (Албания) — 2:0. Первый матч — 0:0.

«Русенборг» (Норвегия) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 4:0. Первый матч — 2:0.

«Сабуртало» (Грузия) — «Шериф» (Молдова) — 1:3. Первый матч — 3:0.

«Торсхавн» (Фареры) — ХИК (Финляндия) — 2:2. Первый матч — 0:3.

«Валлетта» (Мальта) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:1. Первый матч — 2:2.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Судува» (Литва) — 2:1. Первый матч — 0:0.

К сожалению, встреча в Белграде была омрачена тяжелой травмой защитника «Судувы» и сборной Литвы (соперника команды Андрея Шевченко в отборе к Евро-2020) Вайдаса Савицкаса. На 60-й минуте игры защитник сербской команды Марко Гобелич в, казалось, безобидной ситуации сломал литовскому игроку ногу. Когда мяч уже вылетел в аут, серб пошел в грубейший подкат сзади и нанес 33-летнему Савицкасу тяжелейшую травму. В результате игрок сборной Литвы покинул стадион на «скорой».

Судья сразу же удалил грубияна Габелича с поля, но, как заявил после матча главный тренер «Судувы» Владимирас Чебуринас, травма грозит Савицкасу, сыгравшему 16 матчей за сборную Литвы, досрочным завершением карьеры. По крайней мере, восстановление футболиста займет не меньше года.

«Фероникели» (Косово) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 0:1. Первый матч — 2:2.

«Пяст» (Польша) — БАТЭ (Беларусь) — 1:2. Первый матч — 1:1.

«Марибор» (Словения) — «Валюр» (Исландия) — 2:0. Первый матч — 3:0.

Две встречи еще продолжаются.

«Сутьеска» (Черногория) — «Слован» (Словакия) — 1:1 (дополнительное время). Первый матч — 1:1.

«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:1 (78-я минута). Первый матч — 3:1.

Встречи второго отборочного раунда Лиги чемпионов будут сыграны 23/24 июля и 30/31 июля. Напомним, что киевское «Динамо» стартует в третьем раунде квалификации (жеребьевка — 22 июля, матчи — 6 и 7-го, а также 13 августа), где его соперниками станет один из трех клубов — «Истамбул Башакшехир» (Турция), «Брюгге» (Бельгия) или ЛАСК (Австрия). «Шахтер» начнет борьбу в турнире на групповой стадии (жеребьевка — 29 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что луганская «Заря» узнала соперников в квалификации Лиги Европы.

Фото ФК «Ференцварош», ФК «Судува»



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