Главный наркобарон в мире приговорен к пожизненному заключению плюс еще 30 лет (фото)

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В среду, 17 июля, мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, что переводится как Коротышка, был приговорен в США к пожизненному тюремному заключению. Но этого суду в Нью-Йорке показалось недостаточно. И судья Брайан Коган добавил к пожизненному еще 30 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение. Это означает, что 62-летний Гусман до конца своих дней будет находиться за решеткой.

Кроме того, суд обязал Эль Чапо заплатить штраф в размере 12,6 миллиарда долларов. Именно такую сумму, как считают американские следственные органы, Гусман заработал на продаже наркотиков.

Такого жесткого приговора в отношении наркоторговцев американское правосудие еще не знало. Судья Коган подчеркнул, что Эль Чапо виновен в «жесточайших зверствах». Он еще раз перечислил все 10 пунктов, по которым Гусман был признан виновным. Они включают себя участие в преступной группировке, изготовление и международный трафик кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны, отмывание денег и незаконное применение огнестрельного оружия.

История Коротышки вполне может стать основой для десятков книг, фильмов и сериалов. Впрочем, он нем и так уже были снято несколько картин. В 1980-е годы Гусман основал наркокартель Синалоа. Эта преступная организация вскоре стала обеспечивать четвертую часть всего наркотрафика из Мексики в США.

Эль Чапо устанавливал свою власть с невероятной жестокостью. На него работали сотни гангстеров. В ходе нарковойн в Мексике погибли тысячи людей. При этом сам Коротышка превратился в фольклорного героя. О нем сложены десятки песен.

Во время одного из обысков в доме Эль Чапо были найдены 1,5 миллиона долларов наличными и валюта других стран мира

Впервые Гусман был арестован в 1993 году. Произошло это в Гватемале. Наркобарона поместили в особо охраняемую тюрьму Пуэнте-Гранде. Коротышка бежал оттуда в 2001 году. Он спрятался в корзине для белья. Его просто вывезли из тюрьмы вместе с грязными вещами.

На протяжении следующих 13 лет Эль Чапо находился на свободе. Да, он скрывался, не мог появляться на публике, но продолжал руководить картелем Синалоа. Его удалось арестовать в Мексике в 2014 году. США требовали его выдачи, но мексиканские власти уверяли, что наркобарону бежать не удастся.

Они ошибались. В 2015 году Гусман совершил невероятный побег. Для него прорыли огромный тоннель с вентиляцией, освещением и лестницами. Трудно поверить в то, что никто в мексиканской полиции или в тюремной охране не знал о том, что ведется столь масштабная подготовка. В январе 2016 года Коротышку снова арестовали. И в это раз американцы своего добились. Экстрадиция Гусмана состоялась за день до инаугурации Дональда Трампа — 19 января 2017 года. США пообещали Мексике, что в Эль Чапо не будет казнен.

Белый дом приветствовал приговор, вынесенный наркобарону. Ожидается, что наказание Гусман будет отбывать в федеральной тюрьме «Супермакс» в штате Колорадо. Ее в США называют «Алькатрасом Скалистых гор». Там содержатся только самые опасные преступники. Их не даже не выводят на прогулку. Узкие окна в камерах не превышают по ширине 10 сантиметров. Общей столовой нет — еду разносят только по камерам. Единственная послабление — наличие телевизоров в большинстве камер.

В такой камере Коротышке придется провести всю оставшуюся жизнь

После вынесения приговора Эль Чапо предоставили возможность в последний раз увидеться с женой Эммой Коронель и двумя дочерьми. Во время заключительного судебного заседания Коротышка, когда его привели конвоиры, первым дело послал супруге воздушный поцелуй. В своем последнем слове он поблагодарил Эмму за поддержку, а адвокатов — за их работу.

Эмма Коронель, четвертая жена Гусмана

Коронель — четвертая официальная жена Гусмана. Ей было 18 лет, когда они поженились в ноябре 2007 года. Она родила Коротышке двух дочек-близняшек. А всего у него девять детей. Все сыновья пошли по стопам отца и занялись торговлей наркотиками.

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