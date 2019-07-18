Политика

Полиция задержала пенсионера за раздачу газет с карикатурой на Зеленского: сеть негодует (фото)

В Киеве полиция задержала пенсионера, раздававшего газеты с политическими карикатурами. Силовики отчитались, что провели беседу с 67-летним мужчиной, газеты у агитатора забрали. Теперь пенсионеру предстоит отвечать за нарушение правил политагитации. Мужчине грозит штраф от 510 до 750 гривен.

Отчитываясь о поимке агитатора, полиция опубликовала заретушированное фото титульной страницы газеты.

Когда стало понятно, за что именно наказывают пенсионера, соцсети отреагировали волной возмущения.

Судя по фото, карикатура стала ответом на реплику президента Зеленского на сессии горсовета Борисполя. «Щас позвоню Баканову (и.о. главы СБУ Ивану Баканову) по поводу этого черта», — сказал президент после конфликта с секретарем горсовета.

Реагируя на возмущения пользователей, в полиции решили уточнить, что карикатура с Зеленским — это только титульная страница газеты, а кроме нее в агитке есть антиреклама как минимум трех политических сил. Оправдания прозвучали не особо убедительно. «Заблюренный» титульный лист не оставляет сомений, к какому именно материалу газеты были претензии.

В сети поражены, насколько быстро после выборов украинские полицейские стали напоминать российских, преследующих граждан за критику власти.

«Забыли, что за критику власти у нас, в отличие от путин-ленд, не задерживают по закону?»;

«Вам в командировку в Московию нужно съездить. У них большой опыт в таких делах», — возмущаются пользователи.

Собственник и главный редактор газеты пожал жалобу на действия полиции.

Напомним. это уже не первый случай после выборов, когда деятельность агитаторов жестко пресекают. 25 мая в Ровно полиция задержала двух молодых людей, вышедших с плакатами за импичмент Зеленского. Против задержанных составлен протокол о несанкционированном митинге. Суд признал агитаторов виновными.

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