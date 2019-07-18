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Больной раком мальчик сыграл за любимый клуб против бывшей команды Ярмоленко (фото, трогательное видео)
Вице-чемпион Германии дортмундская «Боруссия» в рамках американского турне провела товарищеский матч против команды MLS «Сиэтл Саундерс». Этот поединок был особенным для 8-летнего Хима Гойала, который вышел на поле в стартовом составе хозяев поля.
Мальчишка, тренирующийся в системе «Сиэтл Саундерс», болеет лейкозом. Несмотря на это, Хим продолжает бороться и играет в футбол. В поединке против «Боруссии» Гойал вышел на поле в «основе» и занял место в воротах.
#ForTheGreaterGreen pic.twitter.com/5TBvtINOjQ— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 17 июля 2019 г.
#SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 18 июля 2019 г.
«Здорово, что он вышел с нами на тренировку, а потом на игру. Он посмотрел, что мы делаем, отвлекся от всего этого. Спорт всегда дает вам выход из ситуации. Он позволяет исчезнуть в собственном мире и забыть о ваших проблемах», — цитирует пресс-служба американского клуба голкипера «Сиэтл Саундерс» Штефана Фрея.
Что же касается матча, то победу в нем отпраздновала «Боруссия» — З:1. В составе бывшей команды Андрея Ярмоленко точными ударами отличились Мариус Вольф, Пако Алькасер и Джейдон Санчо, у «Сиэтла» забил Джонатан Кэмпбелл.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одноклубник Зинченко посвятил хет-трик за сборную умершему от рака мальчику.
Фото ФК «Сиэтл Саундерс»
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