Спорт

Вице-чемпион Германии дортмундская «Боруссия» в рамках американского турне провела товарищеский матч против команды MLS «Сиэтл Саундерс». Этот поединок был особенным для 8-летнего Хима Гойала, который вышел на поле в стартовом составе хозяев поля.

Мальчишка, тренирующийся в системе «Сиэтл Саундерс», болеет лейкозом. Несмотря на это, Хим продолжает бороться и играет в футбол. В поединке против «Боруссии» Гойал вышел на поле в «основе» и занял место в воротах.

«Здорово, что он вышел с нами на тренировку, а потом на игру. Он посмотрел, что мы делаем, отвлекся от всего этого. Спорт всегда дает вам выход из ситуации. Он позволяет исчезнуть в собственном мире и забыть о ваших проблемах», — цитирует пресс-служба американского клуба голкипера «Сиэтл Саундерс» Штефана Фрея.

Что же касается матча, то победу в нем отпраздновала «Боруссия» — З:1. В составе бывшей команды Андрея Ярмоленко точными ударами отличились Мариус Вольф, Пако Алькасер и Джейдон Санчо, у «Сиэтла» забил Джонатан Кэмпбелл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одноклубник Зинченко посвятил хет-трик за сборную умершему от рака мальчику.

Фото ФК «Сиэтл Саундерс»

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