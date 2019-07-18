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Мир

В Японии сожгли известную анимэ-студию, погибли люди (видео)

10:00 18 июля 2019 133
Пожар в Киото
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 18 июля, японские власти сообщили о трагедии в городе Киото. Там сгорела известная анимэ-студия Kyoto Animation. Она располагалась в трехэтажном здании. По последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек. Их тела были найдены на втором этаже здания. Еще 35 человек госпитализированы, из них 10 находятся в критическом состоянии. Очевидно, есть и пропавшие без вести. Их поиски продолжаются. Поэтому число погибших может возрасти.

Как сообщает агентство Kyodo news, пожар возник в результате умышленного поджога. Его совершил 41-летний мужчина, имя которого пока не называется. Он вошел в студию во время рабочего дня и разлил воспламеняющуюся жидкость.

Поджигатель пострадал и находится в больнице. Его охраняют полицейские. Он уже дал признательные показания. Мотив пока не известен.

Kyoto Animation — одна из самых популярных в Японии анимэ-студий. Ее первым проектом был мультсериал «Стальная тревога? Фумоффу». Он вышел в 2003 году. Спустя два года студия выпустила еще один сериал — Air. Он стал культовым во всем мире.

Студия также выпустила несколько полнометражных анимэ, снятых на основе популярных мультсериалов собственного производства. Одним из последних проектов Kyoto Animation является анимэ Free!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в Мариуполе на заводе «Азовсталь».

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