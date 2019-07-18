Конгресс США считает FaceApp угрозой национальной безопасности

Мир

В четверг, 18 июля, лидер демократов в Сенате США (верхняя палата Конгресса) Чак Шумер официально обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC) в связи с популярным мобильным приложением FaceApp. Как уже сообщали «ФАКТЫ», оно стремительно набирает популярность во всем мире. FaceApp является разработкой российской компании Wireless Lab. Приложение использует фотографии и дает пользователю возможность увидеть себя и других людей в старости или в молодости.

Шумер уверен, что российская программа представляет собой угрозу национальной безопасности США. Поэтому он требует, чтобы ФБР приняло соответствующие меры. У себя в Twitter известный американский политик написал: «FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше, либо выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».

Сенатор подчеркивает, что любые фотографии, взятые из приложения, могут быть использованы без согласия пользователя. Кроме того, FaceApp получает доступ к личным данным пользователей, и никто не может гарантировать, что ими не воспользуются в преступных целях. Следовательно, очевидна угроза конфиденциальности миллионов американских граждан. А это и есть угроза национальной безопасности страны в целом.

И ФБР, и FTC просто обязаны проанализировать ситуацию, уверен Шумер. И если его точка зрения подтвердится, FaceApp следует запретить.

Как показывает практика, любые приложения, попавшие под запрет на территории США, немедленно убираются из Google Play и AppStore и становятся недоступными для скачивания по всему миру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как с помощью FaceApp пользователи «состарили» известных политиков, кинозвезд, знаменитых спортсменов и членов британской королевской семьи.

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