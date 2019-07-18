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Месси в отпуске сбрил бороду (фото)
Несмотря на то что «Барселона» уже начала подготовку к сезону, лидер команды Лионель Месси, участвовавший в Кубке Америки, продолжает вместе с супругой и тремя сыновьями — Тьяго, Матео и Чиро — нежится на пляжах Антигуа и Барбуда.
При этом жена аргентинца Антонелло Рокуццо и сам футболист постоянно радуют подписчиков в Instagram свежим фото с Карибских островов.
Кстати, на одном из снимков Лео продемонстрировал новый имидж: футболист сбрил бороду и отметил это событие бутылочкой пива.
Несмотря на присутствие детей, Лионель и Антонелла находят время и для романтики. На одном из снимков, который выложила жена футболиста, пара целуется в море на фоне заката.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после поражения Аргентины от Бразилии в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал судейство.
Фото Instagram
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