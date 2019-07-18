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Шоу-бизнес

Что-то случится: погибший украинский шоумен предсказал свою смерть

11:47 18 июля 2019 972
щербаков
Инф. «ФАКТОВ»

Странные обстоятельства смерти шоумена Евгения Щербакова заставили его друзей еще раз перечитать последние публикации приятеля в соцсетях. Записи говорят, что Евгений в последнее время предчувствовал какой-то перелом в своей судьбе 17 июля и хотел донести эту мысль до подписчиков.

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Подписчики Евгения нашли странные и даже мистические совпадения в обстоятельствах гибели ведущего. Он погиб 17 июля, выпав из окна квартиры на 17-м этаже. В свое время Щербаков признавался, что «17» — его любимое число.

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Числовые совпадения могут оказаться случайными, но вне сомнений тот факт, что в свой последний месяц жизни Евгений много размышлял о мироустройстве и перенес какое-то потрясение.

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Друзья шоумена также обратили внимание на странности в его поведении в последние дни.

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Напомним, Щербакову было 29 лет. В квартиру, в которой разыгралась трагедия, Евгений заселился совсем недавно. Пока полиция не комментировала обстоятельства гибели ведущего.

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