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Что-то случится: погибший украинский шоумен предсказал свою смерть
Странные обстоятельства смерти шоумена Евгения Щербакова заставили его друзей еще раз перечитать последние публикации приятеля в соцсетях. Записи говорят, что Евгений в последнее время предчувствовал какой-то перелом в своей судьбе 17 июля и хотел донести эту мысль до подписчиков.
Подписчики Евгения нашли странные и даже мистические совпадения в обстоятельствах гибели ведущего. Он погиб 17 июля, выпав из окна квартиры на 17-м этаже. В свое время Щербаков признавался, что «17» — его любимое число.
Числовые совпадения могут оказаться случайными, но вне сомнений тот факт, что в свой последний месяц жизни Евгений много размышлял о мироустройстве и перенес какое-то потрясение.
Друзья шоумена также обратили внимание на странности в его поведении в последние дни.
Напомним, Щербакову было 29 лет. В квартиру, в которой разыгралась трагедия, Евгений заселился совсем недавно. Пока полиция не комментировала обстоятельства гибели ведущего.
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