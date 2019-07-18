Политика

Политики из пророссийского пула, которые действуют четко по приказу Кремля, попытались навязать в Страсбурге собственную повестку дня, что разрушает концепцию защиты Украины на международной арене. Только усилиями команды «Европейской Солидарности» удалось разрушить эти планы, защитить национальные интересы нашего государства и сохранить международную коалицию в новоизбранном Европейском парламенте. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» заявил журналистам во время прямого включения из Страсбурга.

«Посмотрите, с чем сюда приехали „Оппоблок“ или „Оппоплатформа“ — фактически путинская „пятая колонна“. Окружены сонмом российских журналистов, которые обеспечивают им пиар поддержку, они не поднимали ни разу вопросы, жизненно важные для Украины. Они приехали презентовать себя как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день собирается разрушить концепцию защиты украинских интересов в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка „пятой колонны“ Кремля здесь, в Страсбурге, провалилась», — сообщил Петр Порошенко.

Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий, убежден Порошенко.

«Сегодня, несмотря на разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь, в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте, мы подчеркиваем, все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда — в этом и реализуется предложение, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать во вред нашему государству», — подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Напомним, в среду, 17 июля, в новоизбранном Европарламенте прошла первая встреча группы «Друзья Украины» и команды лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

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