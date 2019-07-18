- 14:23 Министр регионального развития настаивает на увольнении главы ГАСКа Сергея Кузьмина
- 14:21 ЧП на курорте: покупатель выстрелил в лицо продавцу
- 14:15 Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России
- 14:11 Алена Шоптенко стала телеведущей
- 13:58 В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный
- 13:51 Жара уже близко: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 13:40 Общественники Хмельнитчины просят Разумкова проверить кандидата по 189-му округу, — СМИ
- 13:40 СБУ выявила агента ФСБ, пытавшегося влиять на выборы: в спецслужбе показали любопытную переписку
- 13:23 В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло
- 13:23 Партия «ЕС» в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива
- 13:11 Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе»
- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе» (видео)
Во время поединка 10-го тура чемпионата Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Атлетико Минейро» (1:2) болельщики обнаружили странную траекторию полета мяча.
В конце первого тайма хозяева поля исполняли удар с углового, после чего мяч совершил необычное движение в воздухе. В социальных сетях данное видео стало вирусным, а многие поклонники футбола связывают случившееся с возможным паранормальным явлением.
Напомним, что 28 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Колумбии. Спастись удалось только шестерым из находившихся на борту 77 человек (один из выживших — журналист Рафаэль Хенцель — умер в марте 2019-го во время игры в футбол). Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стала известной причина крушения лайнера, в котором летели бразильские футболисты.
Фото ФК «Шапекоэнсе»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!