Спорт

Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе» (видео)

Во время поединка 10-го тура чемпионата Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Атлетико Минейро» (1:2) болельщики обнаружили странную траекторию полета мяча.

В конце первого тайма хозяева поля исполняли удар с углового, после чего мяч совершил необычное движение в воздухе. В социальных сетях данное видео стало вирусным, а многие поклонники футбола связывают случившееся с возможным паранормальным явлением.

Напомним, что 28 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Колумбии. Спастись удалось только шестерым из находившихся на борту 77 человек (один из выживших — журналист Рафаэль Хенцель — умер в марте 2019-го во время игры в футбол). Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стала известной причина крушения лайнера, в котором летели бразильские футболисты.

Фото ФК «Шапекоэнсе»



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