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Министр регионального развития настаивает на увольнении главы ГАСКа Сергея Кузьмина
В среду, 17 июля, на заседании Кабинета министров Украины вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко (на фото) доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении главой Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление», — подчеркнул Зубко.
По словам Зубко, за три месяца испытательного срока Сергей Кузьмин не предоставил ГАСИ доступ к государственной тайне в связи с предоставлением им недостоверной информации о себе, не внедрил электронный кабинет застройщика, а количество отказов в строительстве увеличилось с 20 до 70%.
Напомним, Сергей Кузьмин вступил в должность 27 марта 2019 года с испытательным сроком на три месяца. По результатам его работы на посту есть основания для принятия правительством решения о его освобождении от должности главы ГАСКа.
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