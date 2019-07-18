Политика

Портнов с Трубой и те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ, — Игорь Головань

Действия группы, в которую, очевидно, входят Портнов и Труба, направлены на блокирование европейского направления развития Украины, возвращение Украины в сферу влияния РФ. Такую точку зрения обнародовал адвокат Игорь Головань в своем блоге на УП, который цитирует Цензор.НЕТ .

В частности, Игорь Головань пишет: «Выступление постоянного представителя РФ Василия Небензи на заседании Совета безопасности ООН 16 июля 2019 года, во время которого тот широко цитировал заявление Андрея Портнова и вспоминал украинское ГБР, развеяло любые сомнения относительно цели и заказчика активности тандема Портнов — Труба в написании, регистрации и „расследовании“ относительно Петра Порошенко».

При этом адвокат пятого президента Украины констатирует: «Можно с уверенностью сказать, что Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ».

Игорь Головань предполагает, что их цели могут быть следующими: «Ослабить позицию Украины по делу захваченных Российской Федерацией моряков, поставить под сомнение решение Международного трибунала по морскому праву, затруднить или сделать невозможным исполнение решения о возвращении моряков домой. А также помешать участию в выборах Петра Порошенко и возглавляемой им политической силы».

При этом адвокат вовсе не удивлен осведомленностью Портнова в делах, которые расследует ГБР. «У них, возможно, один куратор», — пишет Головань.

«Вишенкой на торте стал поток сознания директора ГБР относительно „возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода“. Хотя буквально за день до этого Труба заявлял об отсутствии претензий к кому-либо из сотрудников ГФС. А налоговики претензий относительно ЧАО „Завод Кузня на Рыбальском“ не имеют. Ни актов, ни налоговых уведомлений-решений. Так о каком „возможном уклонении“ идет речь?» — удивляется адвокат.

«Если вопросы касаются налогов, то не следует ли допрашивать менеджмент предприятия, а не конечного бенефициарного владельца, тем более уже бывшего? Вышеизложенное свидетельствует, что при нормальных обстоятельствах производства давно были бы закрыты, как закрытое производство в отношении моряков и кораблей», — подытожил Головань.

Ранее Игорь Головань прокомментировал интервью главы Госбюро расследований Романа Трубы радио «Новое время». Адвокат также сообщил, что на Портнова завели дело из-за ложных обвинений в адрес Порошенко.

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