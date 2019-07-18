Политика

Делегация партии «Европейская Солидарность» во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге убедила депутатов Европейского парламента принять максимально жесткую резолюцию по Российской Федерации. Документ требует от РФ немедленного освобождения украинских военных моряков и других заключенных. Об этом представитель команды «Европейской Солидарности», первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«458 депутатов Европарламента поддержали резолюцию относительно украинских политических заключенных в России. Это почти 75% присутствующих в зале депутатов, это самая высокая поддержка резолюции, которая требует от РФ немедленного освобождения наших! Делегация „Европейской Солидарности“ во главе с Петром Порошенко приветствуют это решение Европарламента», — заявила Ирина Геращенко.

По ее словам, благодаря активной работе команды «ЕС» «круглые столы», организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

«В выступлениях европейских политиков максимально жесткие и честные заявления об агрессии Путина, незаконном содержании наших моряков и заключенных. Как правило, на дебатах в ЕП немного депутатов, сейчас — полный зал! Украина остается в повестке дня Европарламента. И очень активно выступают наши друзья, политики, с которыми вчера (17 июля. — Ред.) наша делегация встречалась. Они называют фамилии наших политзаключенных, они говорят о полном игнорировании РФ норм международного права. Европейские депутаты более адекватны в своих оценках ситуации в Украине, российской агрессии, чем некоторые украинские «новые» и «не очень новые лица».

Ирина Геращенко также сообщила, что Европейский парламент определился со своей частью парламентского Комитета Ассоциации (ПКА) с Украиной. Руководителя делегации определят в сентябре, уже после выборов в Верховную Раду.

«В делегацию ЕП Парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов, среди них много настоящих друзей Украины. Вместе с Петром Порошенко команда „Европейской Солидарности“ в Страсбурге встретилась с несколькими новыми членами ПКА, в частности, Андриусом Кубилиусом, Петрасом Ауштревичусом, другими нашими европейскими коллегами. Для продвижения интересов Украины нужен постоянный диалог с коллегами. Над этим и работаем», — сказала Ирина Геращенко.

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