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В Киеве задержали убийцу участницы "Битвы экстрасенсов"
В Киеве задержан мужчина, который подозревается в убийстве участницы телепрограммы «Битва экстрасенсов». Ранее сообщалось о смерти от онкологии участницы шоу Симоны Бородиной.
Как напоминают в прокуратуре Киевской области, женщину, у которой остались трое детей, нашли мертвой в октябре 2016 года. Тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в зарослях около очистительных сооружений «Бояркаводоканала», расположенных между Бояркой и Белогородкой Киево-Святошинского района.
В убийстве женщины заподозрили столичного жителя, который подрабатывал таксистом и 21 сентября 2016 подвозил потерпевшую. Сообщается, что подозреваемый нанес ей более десяти колотых ран «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» и спрятал тело убитой в зарослях.
Таксисту сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Обвинение будет ходатайствовать перед судом о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток. За совершение указанных преступлений, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник «Битвы экстрасенсов» Андрей Сатаненко умер из-за неоперабельной опухоли мозга.
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