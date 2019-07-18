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«Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор», — Омельченко
Только объединение усилий всех политических сил поможет провести решительные изменения и преодолеть те вызовы, с которыми столкнулась Украина. Государству нужна не борьба коалиции и оппозиции. Вместо деструктивной оппозиции в Верховной Раде должна существовать конструктивная позиция. Об этом заявил экс-мэр Киева, кандидат в народные депутаты по 223-му избирательному округу Александр Омельченко.
«Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор. Накануне парламентских выборов партии-кандидаты снова пытаются расколоть общество и заработать на этом деньги, рейтинг и дешевый авторитет. А среди людей тем временем растет недоверие и равнодушие», — сказал Омельченко.
По словам политика, это очень опасно, поскольку угрожает существованию государства.
«В стране военный конфликт, а мы между собой вступаем в конфронтацию. Страна на пороге дефолта, нам надо отдать полтора миллиарда долларов, дефицит Пенсионного фонда — 80 млрд гривен, на 18% упали доходы населения только за первое полугодие и одновременно выросли тарифы. Поэтому я против коалиции и оппозиции в Верховной Раде! Нужна конструктивная позиция каждого депутата на благо Украины», — отметил Александр Омельченко.
Он убежден, что конструктивная позиция должна заключаться не только в критике, но и в собственных предложениях от каждого депутата.
«Позиция должна быть такой: если оппонируешь — предлагай, а предложив, выполняй! Мы должны научиться искать компромисс», — убежден Омельченко.
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