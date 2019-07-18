Люди подождут: в Подмосковье из-за визита патриарха Кирилла заблокировали работу скорой помощи

Мир

В подмосковном городе Сергиев Посад правоохранители не разрешали выезжать на вызов каретам скорой помощи. Причиной стало месторасположение станции скорой — в центре города, по улице Пионерская, куда как раз прибыл кортеж патриарха Кирилла. Напомним, в июне активисты «Ассоциации народного сопротивления» закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в Москве.

В этот момент на вызовах находились только три машины с бригадами, а остальные четырнадцать автомобилей оказались запертыми на парковке.

Видео скандального инцидента опубликовали в Telegram.

Визит Патриарха Кирилла был связан с открытием Мемориального комплекса «Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий». Для его безопасности движение по окрестным улицам, в т. ч. по Пионерской, было решено перекрыть.

Кирилл не впервые попадает в скандал в связи со своими помпезными поездками по России. Так, в сеть попали фото снайперов, сопровождавших главу РПЦ в Норильске. А на Пасху сотрудники государственной охраны сопровождали российского первосвященника во время праздничного «крестного хода».



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