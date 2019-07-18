- 17:30 Успеть до 31 июля: Минобразования сделало важное разъяснение для абитуриентов
- 17:27 В пятницу начинайте худеть, а во вторник берегите голосовые связки: гороскоп на неделю
- 17:07 Люди подождут: в Подмосковье из-за визита патриарха Кирилла заблокировали работу скорой помощи
- 17:04 «Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор», — Омельченко
- 17:02 Женщина, потерявшая детей и мужа в жуткой автокатастрофе под Николаевом, умерла спустя сутки в больнице
- 17:01 В Запорожской области водитель "под кайфом" насмерть сбил двух велосипедистов
- 16:48 Выдворенный из Украины турецкий "вор в законе" вернулся, чтобы взять под контроль преступный мир Киева
- 16:35 Зеленский дал гражданство еще 9 иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
- 16:33 Неожиданный поворот: киевский суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом скандального экс-нардепа Онищенко
- 16:13 Мошенница «кинула» детей: в Киеве задержали туристическую аферистку
- 16:10 Избирательный процесс в отдельных округах угрожает международному имиджу Украины, — политолог
- 16:09 Смерть после задержания: полиция показала свою видеоверсию инцидента в Кропивницком
Люди подождут: в Подмосковье из-за визита патриарха Кирилла заблокировали работу скорой помощи
В подмосковном городе Сергиев Посад правоохранители не разрешали выезжать на вызов каретам скорой помощи. Причиной стало месторасположение станции скорой — в центре города, по улице Пионерская, куда как раз прибыл кортеж патриарха Кирилла. Напомним, в июне активисты «Ассоциации народного сопротивления» закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в Москве.
В этот момент на вызовах находились только три машины с бригадами, а остальные четырнадцать автомобилей оказались запертыми на парковке.
Видео скандального инцидента опубликовали в Telegram.
Визит Патриарха Кирилла был связан с открытием Мемориального комплекса «Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий». Для его безопасности движение по окрестным улицам,
Кирилл не впервые попадает в скандал в связи со своими помпезными поездками по России. Так, в сеть попали фото снайперов, сопровождавших главу РПЦ в Норильске. А на Пасху сотрудники государственной охраны сопровождали российского первосвященника во время праздничного «крестного хода».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?